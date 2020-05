Costi raddoppiati per alcol e guanti monouso, l'appello dei lettori: "Basta sciacallaggio sui prodotti utili"

Lievitano, i prezzi di guanti monouso e alcol in città. E la colpa non sembra possa essere attribuiti, bensì alle case di produzione che hanno reso inaccessibili per molti i prodotti utilissimi per l'igiene, in questa delicata emergenza sanitaria.

Una pioggia di segnalazioni, in redazione, da parte dei lettori che notano costi raddoppiati nel caso dei guanti monouso, acquistabili tra gli 8 e i 9 euro e dell'alcol che ha raggiunto il prezzo di 2 euro 49 centesimi. L'appello, dunque, è rivolto alle associazioni dei consumatori, con l'auspicio che monitorino la lievitazione dei costi dei prodotti più ricercati per l'emergenza sanitaria, impedendo speculazioni ed atti di sciacallaggio decisamente inaccettabili, in questo delicato periodo. "L'alcol ci serve per igienizzare tutto onde evitare contagi da Covid-19 - ci scrive una lettrice - Ma come possiamo pagarlo quasi 3 euro a prodotto se, intanto, la crisi ecomonica ci costringe a risparmiare anche sulla spesa?".

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

