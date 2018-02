Criminalità in litoranea: la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di forte degrado in cui versa la litoranea di Eboli. "Stiamo in allarme criminalità - ci ha spiegato il lettore - qui intorno, di notte, girano ladri d'auto e prostitute, mentre di giorno passano i caporali e caricano sui loro furgoni tanti immigrati che verranno sfuttati nelle terre. E' uno schifo!" ha concluso. Si chiede, quindi, un controllo maggiore del territorio per rendere vivibile la zona.