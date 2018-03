Criminalità e lavoro nero in litoranea: la denuncia

"Venite, correte a vedere: la mattina sulla litoranea di Eboli passa un camion alle 5.30 e carica le persone come animali. I caporali scaricano gli uomini nei campi, li sfruttano per pochi spiccioli, li fanno lavorare come bestie". Lo sfogo-testimonianza arriva da un nostro lettore che ha scritto alla nostra redazione per raccontare il degrado e il disagio nel quale vivono decine di stranieri. "Gli operai marocchini hanno paura dei loro caporali e non parlano: temono il licenziamento perché poi non possono rinnovare il permesso di soggiorno".