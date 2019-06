Movida salernitana, i gestori dei locali in via Roma: "Il problema parcheggio ci sta danneggiando"

Su tutte le furie, un nutrito gruppo di gestori di locali siti in via Roma, a Salerno. Ad amareggiare i titolari, le difficoltà dei clienti nel parcheggiare le proprie auto per concedersi una serata nella movida cittadina.

L'appello

"Al di là della carenza di posti auto, le tariffe per la sosta risultano troppo elevate e questo scoraggia i giovani a recarsi al centro per trascorrere una serata in un pub o in un altro locale di via Roma - sbotta uno dei gestori della movida - Ovviamente, questo comporta un minor afflusso di clientela per noi che abbiamo investito nell'economia cittadina: chiediamo al Comune misure ad hoc, per risolvere la problematica ed incoraggiare il passeggio al centro di Salerno, dando respiro a chi, come noi, ha puntato sulla movida cittadina", concludono. L'auspicio, dunque, è che si possano applicare soluzioni definitive in grado di far cessare i disagi legati al parcheggio in centro.