New jersey e segnaletica temporanea alla fine della Lungoirno: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che, dopo quasi 3 anni dall'inaugurazione del traforo tra via Vinciprova e Torrione, alla fine della Lungorino, i new jersey sono ancora a fare bella mostra di loro alle spalle del Grand Hotel Salerno. "Quei lastroni sono un pugno nell'occhio - ha commentato - in più la segnaletica temporanea è ancora lì. Cosa si sta aspettando ancora?" si chiede il nostro lettore invitando, chi di dovere, a dare spiegazioni in merito alla loro rimozione.