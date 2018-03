Degrado nel cantiere a ridosso dell'ex ostello: la segnalazione

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato il degrado in cui versa il cantiere sul lungomare Marconi a Salerno. Dopo i giorni di forte vento e pioggia, infatti, il cantiere versa ancora in stato di abbandono con le palizzate abbattute e immondizia abbandonata. L'area del cantiere, in teoria chiusa, è frequentata anche molte persone che portano a spasso i propri cani. Si chiede, quindi, la messa in sicurezza dell'area del cantiere e il completamento, nel più breve tempo possibile, dei lavori di riqualificazione del lungomare.

