Marciapiede inagibile in via Gaspare Cervantes: la denuncia di un lettore

Da ben sei mesi il marciapiede di via Gaspare Cervantes, a Salerno, è inagibile per pericolo caduta massi. Nessuno, finora, ha provveduto a metterlo in sicurezza. A segnalarlo alla redazione è un nostro lettore che, chiede, un immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale. E, in particolare, degli uffici addetti alla manutenzione stradale.