Salerno, marciapiede "occupato" dai veicoli: la denuncia di un pedone

Disagi per i pedoni nel quartiere Carmine a Salerno. Un lettore - che ci ha inviato la fotografia - ci segnala che spesso il marciapiede di via San Giovanni Bosco è occupato da veicoli in sosta o per scarico merci: “I vigili sono completamente assenti”. L’auspicio è che i veicoli in questione non “salgano” sul marciapiede lasciano spazio libero ai passanti.