Pavimentazione sconnessa e verde pubblico senza manutenzione: la denuncia a Torrione

Continuano ad arrivare segnalazioni in redazione, per i marciapiedi pericolosi che caratterizzano Salerno. E' la volta di Torrione, dove, a causa di una scarsa o assente manutenzione del verde pubblico, le radici degli alberi a bordo strada hanno sollevato le mattonelle, rendendo la pavimentazione sconnessa e impraticabile.

L'appello

"Quando capiranno che le piante necessitano di maggior spazio e che i marciapiedi sono stati creati per poter camminare in sicurezza e non per cadervi sopra?", chiede, desolato, un lettore. Accorato, dunque, l'appello dei salernitani, affinchè si provveda al ripristino delle condizioni di sicurezza per i pedoni, troppo spesso esposti a cadute e incidenti a causa di buche e mattonelle "false".

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

Gallery