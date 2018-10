Marciapiedi rotti e pieni di erbacce: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato la situazione di degrado in cui versano i marciapiedi di via dei Mille, una delle arterie principali della zona orientale di Salerno. I marciapiedi, infatti, sono sommersi da erba alta oppure sono particolarmente dissestati rendendoli pericolosi per chi li percorre. La zona, inoltre, è una delle più popolose di Salerno ed è percorsa quotidianamente da tantissimi ragazzi che frequentano le scuole. Si chiede, quindi, una maggiore manutenzione per evitare che qualcuno possa farsi male.

