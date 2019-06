Chiazze e bolle nel mare, a Salerno, i bagnanti: "Se non è inquinato, perchè è sempre sporco?"

Nuove segnalazioni per il mare sporco, a Salerno. Su tutte le furie, i bagnanti che, tra bolle, chiazze marroni e cattivi odori, non riescono a godersi tuffi in acqua, nonostante il caldo e la voglia di bagnarsi.

L'appello

Anche nei tratti risultati balneabili secondo l'Arpac, purtroppo, le denunce sono continue. "Chiediamo maggiori controlli da parte degli enti competenti, affinchè si evitino eventuali scarichi abusivi in mare, a cui, probabilmente, va la colpa della attuale situazione - sbottano alcuni lettori - Se il mare fosse agitato, capiremmo che le correnti potrebbero portare a riva di tutto. Ma il mare è calmissimo quanto sporco: considerando che, secondo l'Arpac, non è inquinato, è nostro diritto capire le motivazioni per cui, anche in quest'estate, non possiamo tuffarci in acqua", concludono i salernitani.