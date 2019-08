Chiazze marroni in mare, ad Ascea Marina: la denuncia di una lettrice

Acqua sporca e cattivi odori: non solo a Salerno, ma, oggi, anche in Cilento e precisamente ad Ascea Marina. Come ci segnala una lettrice, intorno alle 12.30, una grande chiazza di schiuma marrone é spuntata in acqua, in zona scogliera.

La denuncia

Senza parole, i bagnanti, abituati a potersi concedere tuffi nelle acque cristalline del mare cilentano: nonostante il caldo, invece, stamattina, anche sulla spiaggia di Ascea è stato impossibile concedersi un bagno.

