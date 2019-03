Mare sporco tra Pastena e Mercatello: la denuncia di un lettore

Mare sporco nella zona orientale di Salerno. E, in particolare, nello specchio d’acqua che bagna il litorale tra Pastena e Mercatello. A segnalarcelo è un lettore. Oltre ad un appello alla popolazione affinchè si eviti di riversare i propri rifiuti in mare, l’invito è rivolto anche alle forze dell’ordine affinchè individuino le cause di quest'ondata di mare sporco e porvi una soluzione anche in vista della stagione estiva.

