Mare sporco a Marina di Eboli: la denuncia di un lettore

Mare sporco sulla litoranea di Eboli. Come mostrano le foto inviate alla nostra redazione da un lettore, la situazione non è migliorata. Un’immagine davvero brutta soprattutto per i bagnanti che, quotidianamente, si recano nella zona per potersi godere un po’ di relax. L'auspicio è qualcosa cambi il prima possibile per non rovinare la stagione estiva ai frequentatori del litorale.

