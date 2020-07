Mare giallo e verde a Pontecagnano: continuano le segnalazioni

Continuano ad arrivarci segnalazioni sul mare sporco a Salerno e in provincia. Una residente di Pontecagnano ci ha inviato delle fotografie scattate in località “Magazzeno” dove lo specchio d’acqua che bagna il litorale è di colore verde e giallo con schiuma bianca. Immagini che hanno lasciato davvero attoniti i bagnanti. L’auspicio è che gli enti competenti intervengano il prima possibile per risalire, in tempi rapidi, alla causa dell’inquinamento del mare.

