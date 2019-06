Mare sporco e cattivi odori: l'acqua sporca rovina la domenica ai salernitani

Da Mercatello, a Pastena e fino a Torrione: chiazze marroni e cattivi odori in mare. Questa splendida domenica di giugno baciata dal sole, purtroppo, è stata rovinata dall'acqua sporca.

Lo sfogo

Su tutte le furie i bagnanti che, nonostante il caldo, hanno preferito non tuffarsi in mare, onde evitare di contrarre infezioni. "Siamo senza parole - ci scrivono alcuni lettori - L'estate è appena iniziata e noi, città di mare, non possiamo godere del mare. Quando si parla di città turistica, precisamente, a cosa ci si riferisce? Abbiamo un tesoro naturale e non sappiamo preservarlo. E' vergognoso", sbottano i cittadini. Amarezza e quesiti irrisolti.