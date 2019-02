Mariconda, pochi raccoglitori per i bisogni dei cani: l'appello

Disagi a Mariconda per i residenti che sono proprietari di cani. Nel quartiere, infatti, è dificile trovare un bidone per riporre i bisogni dei propri animali. “Quelli esistenti – ci segnala una lettrice - sono molto distanti tra loro. Ci sono le postazioni ma vuote. Penso che questa situazione sia anche un deterrente per i padroni dei cani a raccogliere gli escrementi degli stessi”.