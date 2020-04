Mascherine alle famiglie dalla Regione: non tutti le hanno ricevute, le zone "scoperte"

Tante famiglie ne hanno ricevute 2 per famiglia, come annunciato. Ma diversi sono i salernitani a cui non sarebbero state ancora consegnate le mascherine distribuite a domicilio, tramite Poste Italiane, dalla Regione Campania. Se, da calendario delle consegne, tali dispositivi di sicurezza sarebbero dovuti pervenire tra il 23 e il 24 aprile, ad oggi, in alcune zone cittadine, delle mascherine neppure l'ombra. Segnalazioni, in particolare, arrivano dal rione Calenda, da alcuni condomini di via San Leonardo, via Trento, via Croce, Torrione Alto, Quartiere Europa e via Dalmazia. Ma, stando a quanto ci stanno scrivendo i lettori, anche altri risulterebbero i quartieri "non ancora coperti" dalla distribuzione.

Il sospetto

Non mancano sospetti, da parte di alcuni salernitani, in merito a presunti atti di sciacallaggio per mano di ignoti che avrebbero prelevato le mascherine riposte nelle cassette postali. Insomma, in attesa che ogni mascherina giunga a destinazione, aleggiano perplessità e nervosismo tra numerosi cittadini. Si attendono, dunque, i prossimi giorni, per avere certezze in merito all'evolversi della situazione.