"A Giovi, nei vicoli, non ci portano le mascherine": l'ira di una lettrice

A Giovi, in un vicolo di via Casa Polla, il postino non ha consegnato le mascherine regionali: lo denuncia una nostra lettrice. "Giovi é composta da vicoli: il postino invece non vi è passato proprio. Se le mascherine devono essere consegnate a tutti noi cittadini, vorrei sapere perché sono state distribuite in tal modo: non mi sembra corretto", ha scritto la salernitana.

L'appello

La lettrice, componente di un nucleo familiare di quattro persone, dunque, attraverso la nostra testata lancia un appello al sindaco e al Governatore per chiedere che venga distribuita anche alla sua famiglia la coppia di mascherine donate da Palazzo Santa Lucia ai campani.