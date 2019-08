Matierno, gimkana tra le auto in sosta sui marciapiedi: la denuncia

Gimkana tra le auto parcheggiate a bordo strada, mattina e sera. La segnalazione arriva dal rione collinare di Matierno.

La denuncia

I residenti sono esasperati: "Siamo costretti a camminare al centro della strada in quanto le auto vengono lasciate sui marciapiedi in via degli Etruschi. Abbiamo bambini nel passeggino, è impossibile districarsi tra auto in sosta. Abbiamo più volte contattato i vigili urbani ma i disagi proseguono".