Lampioni accesi a Salerno in pieno giorno: la protesta dei cittadini

Il sole risplende, il cielo è azzurro e terso, alcune signore usano ventagli. Fa caldo, siamo in pieno giorno ma a Corso Garibaldi le luci dei lampioni restano accese. Alcuni lettori hanno denunciato l'anomalia a Salerno Today, inviando anche una fotografia a corredo della propria segnalazione. E' un'immagine che stride anche con foto di buio pesto in alcuni quartieri della città nelle ore serali e notturne, sul viadotto Gatto e anche in tangenziale. Non è chiaro se si tratti di prove tecniche finalizzate alla riparazione di un guasto oppure di dimenticanza e, quindi, di inutile spreco e dispendio di risorse economiche a carico della cittadinanza.