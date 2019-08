Mercato San Severino, disagi all'Ufficio Vaccinazioni: la denuncia

Disagi all’Ufficio Vaccinazioni a Mercato San Severino. A segnalarlo alla nostra redazione è una lettrice che racconta: “Alle ore 9 vi è un numero imprecisato di bambini, neonati e anche più grandicelli; alle 9.30 si prosegue senza numero. non si capisce bene chi viene prima e dopo di chi ! Una stanza di attesa calda, fuori sotto al portico, pieno di zanzare, un bagno al

limite dell’agibilità. Una situazione da segnalare a chi di dovere, non si può portare i nostri bimbi , in un ambiente così”. L'auspicio è che questi disagi non si verifichino più.

