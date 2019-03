Scritte sui muri e obliteratrice non funzionante nella metro: la segnalazione

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato lo stato di degrado in cui versa la stazione della Metropolitana di Torrione. Oltre a numerose scritte sui muri, anche volgari, l'obliteratrice del binario non funziona costringendo i pendolari a dotarsi di una penna per validare il biglietto del treno, mentre le aiuole ed i marciapiedi esterni sono usate come toilette per cani da parte di padroni incivili.

L'appello

Si chiede, quindi, il ripristino dell'apparecchiatura e maggiore pulizia esterna e delle pareti dalle scritte per rendere nuovamente vivibile la stazione.

Gallery