"Mezzi dell'esercito in città di notte: che succede?", la segnalazione e la ricostruzione

Molti lettori ci hanno segnalato il transito, a Salerno città, di mezzi pesanti dell'Esercito, nella nottata tra mercoledì e giovedì. "Ci siamo svegliati nel cuore della notte, vedendo il passaggio, tra Torrione e Pastena, di grossi mezzi militari, forse carri armati", hanno scritto alla nostra redazione.

La ricostruzione

A seguito delle verifiche del caso, abbiamo accertato che non c'è stata alcune movimentazione in nottata ma che si è trattato del rientro presso le Guide, di alcuni mezzi commerciali, non di carri armati certamente. In questo periodo, peraltro, l'Esercito è in fase di addestramento e non ha esercitazioni in programma.