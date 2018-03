Microdiscarica in largo Santelmo: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una microdiscarica nei pressi di un'aiuola in largo Santelmo a Torrione. Tra rifiuti generici e cartoni si possono anche trovare degli abiti vecchi abbandonati al loro destino. Con l'arrivo del caldo, poi, queste microdiscariche rischiano di attirare insetti e roditori diventando un vero problema per la salute pubblica. Si chiede, quindi, l'immediata bonifica della zona e maggiori controlli per evitare che la situazione possa ripresentarsi.