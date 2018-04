Microdiscarica al posto della campana del vetro: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una microdiscarica sorta ad Ogliara. A causa della rimozione di una campana del vetro, infatti, i residente non sanno più dove depositare i propri rifiuti ed hanno continuato a farlo nello stesso punto. Altre persone, però, vedendo la situazione hanno iniziato a depositare anche altri rifiuti formando, in tal modo, una situazione davvero insostenibile. Con l'arrivo del caldo, poi, la microdiscarica potrebbe attirare anche animali pericolosi per l'incolumità di chi passa per la zona. Si chiede, quindi, la bonifica della zona ed il riposizionamento della campana.