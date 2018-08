Abbandono di rifiuti indiscriminato a Salerno: le segnalazioni

Continuano a giungere alla nostra redazione, segnalazioni riguardanti l'abbandono indiscriminato di rifiuti ad opera di cittadini salernitani che, non curandosi dell'ambiente e dell'immagine della città, contribusicono a rendere meno vivibili alcune zone della città.

In particolare, un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di diversi rifiuti abbandonati nei pressi di un parcheggio a Pastena, mentre un altro ci ha inviato le foto di una microdiscarica formatasi a pochi passi dall'asilo comunale di via Vernieri, a pochi passi dal centro cittadino. Si chiede, quindi, la bonifica immediata delle due zone e maggiori controlli affinchè il fenomeno non si ripresenti.

