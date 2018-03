Televisori ed una batteria d'auto abbandonati in via Cacciatore: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una microdiscarica nei pressi dell'intersezione tra via Luigi Cacciatore e via Bilotti, nel pieno centro di Salerno. Da diverse settimane, infatti, due televisori giacciono abbandonati sul marciapiede ed alcuni cittadini incivili approfittano della loro mancata rimozione per abbandonare anche altri rifiuti. A peggiorare la situazione c'è anche una batteria di un'automobile lasciata lì senza che nessuno si sia curato del suo corretto smaltimento. Si chiede, quindi, una bonifica immediata della zona e punizioni severe per chi è responsabile di questa situazione.