Campana piena e vetro abbandonato in via Lenza: la segnalazione

Ancora una microdiscarica formatasi affianco ad una campana del vetro. In via Alberico Lenza, infatti, da tempo la campana del vetro non viene svuotata e diversi sacchetti contenenti bottiglie di vetro sono stati abbandonati di fianco alla stessa. Il vetro abbandonato in caso di rottura può diventare anche molto pericoloso per le persone, soprattutto anziani e bambini, che possono farsi molto male. Si chiede, quindi, lo svuotamento immediato della campana e la bonifica dell'intera zona.