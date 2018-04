Microdiscarica in via Marchiafava: la segnalazione

Una nuova microdiscarica ci viene segnalata da un nostro lettore. In via Marchiafava, a Sant'Eustachio, diversi rifiuti, tra i quali uno pneumatico ed un gabinetto, sono stati abbandonati nei pressi di una cabina di servizio. La vicinanza con l'erba alta e l'arrivo del caldo potrebbero rendere questa zona un ricettacolo di insetti e ratti causando diversi problemi per l'incolumità pubblica. Si chiede, quindi, la bonifica della zona e punizoni per chi si è reso responsabile della situazione.