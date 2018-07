Microdiscarica vicino la campana del vetro: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato una nuova microdiscarica formatasi a ridosso della campana del vetro di via Lucio Orofino a Torrione. Anche se la campana del vetro non sembra piena, infatti, alcuni cittadini incivili hanno preferito depositare sacchetti colmi di bottiglie di vetro, ed anche di rifiuti indifferenziati, di fianco alla stessa creando una situazione di disagio per quegli utenti che, invece, vorrebbero conferire correttamente i propri rifiuti. Allo stato attuale, infatti, una persona per inserire le bottiglie all'interno della campana dovrebbe sporgersi pericolosamente sulle buste di rifiuti. Si chiede, quindi, un maggiore senso civico ai cittadini e maggiori controlli da parte delle autorità per evitare che la situazione possa ripresentarsi.