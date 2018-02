Via Moscato al buio e con gli attraversamenti poco visibili: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni in merito al funzionamento dell'illuminazione pubblica in via Demetrio Moscato a Salerno. Nella notte del 13 febbraio la strada è stata completamente al buio mentre in quella del 14 l'illuminazion pubblica è tornata solo a notte inoltrata. In più, come ci segnalano i nostri lettori, la segnaletica orizzontale presente in zona, compresa quella relativa agli attraversamenti pedonali, è poco visibile. "Già normalmente è difficile attraversare la zona a causa della automobili che corrono, con l'illuminazione pubblica che va e che viene, poi, diventa un vero e proprio rischio": ci ha spiegato il nostro lettore. Si chiede la riparazione immediata dell'illuminazione pubblica ed il ripristino della segnaletica orizzontale.

Gallery