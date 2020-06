Moto corre ad alta velocità nel cuore della notte in via Carmine: la denuncia dei residenti

I residenti del quartiere Carmine non riescono a dormire più sonni tranquilli. Già perché da un pò di tempo qualcuno, in piena notte, si “diverte” a correre con moto di grossa cilindrata percorrendo proprio la strada principale, ossia via Carmine. A segnalarlo alla nostra redazione è un’abitante della zona, iscritta anche al Comitato di Quartiere “San Francesco”. “Intorno alle quattro del mattino ho udito un fortissimo rumore e non è la prima volta che mi capita. Forse era una motocicletta potente che correva ad una velocità pazzesca. La pericolosità - aggiunge - sta nel fatto che qualcuno, anche a quell’ora, avrebbe potuto attraversare la strada e trovarsi questo pirata della strada che scorrazzava per via Carmine, facendo dei giri per poi ritornare nei pressi del distributore di benzina Ip”. L’appello è rivolto alle forze dell’ordine affinchè intensifichino i controlli nel rione soprattutto durante le ore notturne.

