Fratte, via Nazario Sauro invasa dai motorini: la denuncia

La storia è vecchia di un anno e mezzo ed a dicembre 2017 fu ampiamente documentata da Salerno Today. Dopo 18 mesi, in via Nazario Sauro, a Fratte, nulla è cambiato: la strada si è trasformata in un circuito per motorini, gli scooteristi sfrecciano a qualsiasi ora e più volte persone anziane e mamme col passeggino hanno rischiato di essere investite.

La denuncia

I residenti, muniti di macchina fotografica, hanno raccontato i disagi giornalieri. "In via Nazario Sauro - raccontano - si introducono moto di ogni cilindrata che rischiano di falciare i residenti e i passanti che escono dai portoni o che attraversano il marciapiede nel punto di fermata nel bus. La strada è troppo stretta, non adatta al transito dei veicoli, priva di protezioni. Scooteristi e motociclisti usano il vicolo come scorciatoia: non è possibile dormire, complice il rombo dei motori. Abbiamo già denunciato tutto ai Vigili Urbani e al Sindaco. Sono state depositate due richieste con raccolta firme dei negozianti e dei residenti allegate, tutto protocollato. Il vicolo è frequentato da bambini che escono dai portoni, da altri che con i genitori tornando dalla vicina scuola, da passanti che raggiungono i negozi dietro l'angolo, da persone che aspettano il bus".

La richiesta

"E' necessario posizionare paletti dissuasori su entrambi i lati. Tante persone sono cadute a terra e altre sono riuscite a poggiare le mani sulla parte frontale del motorino che sopraggiungeva, per evitare l'impatto. I paletti dissuasori non sarebbero una novità nel quartiere: sul ponte a Fratte ne hanno installati circa 30, ma la zona è deserta, pedoni assenti. Sul ponte sono belli nuovi, rossi e bianchi, ma installati nel punto sbagliato. Nel vicolo occorrerebbero sei paletti, non di più. Il Comune trovi i fondi e intevenga".