Natale al buio, il gruppo consiliare "Siano nel cuore" scende in campo per via Vittoria

Via Vittoria è una delle strade con il maggior numero di esercizi commerciali di Siano, eppure questa Amministrazione, nonostante i 6000 euro stanziati per le Luci di Natale, ha deciso di non installare nessuna luminaria natalizia su quella strada ma di riempirla soli di paletti. Noi siamo perchè tutti siano uguali e non esistano commercianti di serie A e di serie B.

Gli esercizi commerciali vanno aiutati e non dimenticati, sopratutto in un momento di forte crisi come quello attuale che vede chiudere molte saracinesche. Un grazie ai commercianti che si sono autofinanziati per abbellire Via Vittoria.