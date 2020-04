"Non ho il cane, porto a spasso l'auto": il video girato a Montecorvino e l'ira dei cittadini

Ha mandato su tutte le furie diversi cittadini residenti a Montecorvino Pugliano, il video pubblicato su Facebook da P.I. Quest'ultimo si è fatto immortalare in un filmato, mentre, senza mascherina, "portava in giro la sua auto", visto che non è in possesso di un animale domestico e, quindi, di una motivazione valida per uscire di casa.

L'appello

"Non è possibile, noi restiamo a casa e c'è gente che fa queste cose per strada: non ne usciremo più - ci ha scritto un lettore postandoci il video - Alcune persone non hanno rispetto per nessuno, oltre che per i decreti". L'appello, dunque, è di rafforzare i controlli, punendo comportamenti simili.