Occupato l'immobile fatiscente adiacente all'Agenzia delle Entrate: la lettera

Segnalo che un fatiscente immobile adiacente all'Agenzia delle Entrate in Via degli Uffici Finanziari, da ormai un paio di anni è abusivamente occupato da soggetti (presumibilmente algerini/libici/est europei) i quali hanno indebitamente devastato i sigilli murari al piano terra del caseggiato nonché alle finestre del piano superiore.

Il suddetto fabbricato, alcuni anni fa, fu interessato da interventi di messa in sicurezza proprio per prevenire abusive occupazioni tramite pareti a mattoni.

Come documentato dalle foto, i soggetti non solo hanno fatto breccia nelle pareti a mattoni entrando e permanendo in casa a loro piacimento ma, hanno dislocato all'esterno, anche una sdraio sostanziando a pieno titolo una illegittima condotta con totale disinvoltura e sprezzo della non liceità della loro occupazione senza contare potenziali attività illecite all'interno del fabbricato com'è facilmente intuibile dequalificando la valenza istituzionale dell'area circostante rappresentata dalla immediata vicinanza dell'Agenzia delle Entrate.

Ho già formalmente chiesto alle competenti autorità locali (Polizia Municipale di Salerno) di porre urgentemente rimedio sigillando nuovamente tutti i varchi dell'immobile con lastre d'acciaio anziché pareti in mattoni agevolmente demolibili con attrezzatura di semplice reperibilità.