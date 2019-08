"Ogni attraversamento pedonale è un rischio: installate i semafori": l'appello dei residenti della zona Cittadella

Un rischio giornaliero, mai preso in considerazione dagli enti preposti, nonostante le segnalazioni. È quello affrontato dai residenti e dai passanti nella zona della Cittadella Giudiziaria, nei pressi del faro della Giustizia. Pericoloso e con scarsa visibilità per le auto che sopraggiungono, l'attraversamento pedonale che dalla cittadella conduce in via Cacciatori dell'Irno.

L'appello

Non risultano sufficienti, infatti, le strisce pedonali per garantire un passaggio sicuro ai pedoni, tra auto e moto che, dopo la curva, sfrecciano a tutta velocità. Considerando che l'attraversamento non è neppure tanto distante da scuole, come la Calcedonia, risulta davvero rischioso non agevolare l'attraversamento pedonale con impianti semaforici, sulla falsariga della Lungoirno, nei pressi di parco Pinocchio. Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione comunale affinché provveda a mettere in sicurezza la zona, per scongiurare drammi annunciati.