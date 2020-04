"Lavori edili e via vai di operai senza mascherina: aiutateci": l'appello dei residenti di via Padova, a Battipaglia

Insorgono, i residenti in via Padova, a Battipaglia: diversi lettori ci hanno segnalato che un abitante della zona, in barba alle norme anti-Covid-19, starebbe da tempo effettuando lavori di ristrutturazione della propria villa, creando un via vai di operai stranieri, senza mascherine.

La denuncia

"Abbiamo provato ad allertare carabinieri e polizia, ma senza risolvere nulla - ci scrivono i residenti - Questo signore che abita lì ogni giorno brucia anche plastica. Noi siamo costretti a stare in casa e quando usciramo a buttare la spazzatura, ci troviamo il via vai degli operai senza neppure la mascherina". Chiedendo il rispetto delle ordinanze a tutela della loro salute e dei loro figli, dunque, i residenti di via Padova fanno appello alla sindaca Cecilia Francese e alle forze dell'ordine, affinchè pongano fine al comportamento non consentito del responsabile.