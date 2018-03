Armature del tetto del Ruggi esposte alle intemperie: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato alcune foto riguardanti il tetto del sesto piano dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Dalle foto, scattate nei pressi del reparto di pediatria, si può facilmente individuare lo stato di pericolosità in cui versa la parte superiore del tetto con le armature di acciaio esposte alle intemperie a causa di calcinacci staccatisi nel corso degli anni. Si chiedono controlli ed un'immediata messa in sicurezza di tutte le parti esposte alle intemperie per evitare che qualcuno possa farsi davvero male.

