Al "Ruggi" non funziona il distributore dei numeri per il CUP

"Non funziona il numeratore". L'avviso accoglie gli utenti del "Ruggi" e segnala il disservizio: è in tilt il distributore elettronico dei numeri per il CUP. Alla segnalazione, come si evince dalla foto che pubblichiamo, fa seguito un commento sornione, scritto a penna da qualche persona che ha perso la pazienza: "Apatici". I lettori hanno contattato la nostra redazione per segnalare il disagio e raccontano che il disservizio duri ormai da parecchie settimane. Gli utenti, in fila ogni mattina, attendono il proprio turno, disciplinato in base all'ordine d'arrivo. "Chi è l'ultimo?", domandano i ritardatari, molto spesso persone anziane. La risposta non la fornisce il display ma arriva per alzata di mano: "L'ultimo sono io e prima di me c'è la signora".