Sosta selvaggia e paletti abbattuti in via Zara: la segnalazione

Paletti divelti o, nel peggiore dei casi, perfino rimossi: in via Zara c'è chi, pur di sostare con il proprio mezzo a bordo strada, ha privato il marciapiede dei suoi "confini", arrecando un disagio a passanti e non solo.

La denuncia

Residenti e commercianti del quartiere, infatti, con tanto di foto, hanno denunciato la situazione: la sosta selvaggia, in via Zara, è all'ordine del giorno. Accorato, dunque, l'appello affinchè vengano incrementati i controlli nella zona, ripristinando anche i paletti abbattuti dagli incivili.