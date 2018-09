Palo a rischio crollo a Salerno: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la grave situazione presente in via Nicola Maria Salerno, una traversa del lungomare Marconi, dove è presente un vecchio palo dell'elettricità in cemento armato, oramai in disuso, che parrebbe palesemente a rischio crollo. Le armature del palo, infatti, oltre ad essere completamente esposte (in alcuni punti non è neanche più presente il cemento al centro del palo, tanto da poter guardarci attraverso), sono arrugginite e non danno alcuna sicurezza ai cittadini che attraversano quel tratto di strada. Si chiede, quindi, alle autorità l'abbattimento immediato del palo prima che possa avvenire un pericolosissimo crollo.

