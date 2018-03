Panchina sull'albero in via La Mennolella: perplessità nel quartiere

Certo, non sarà possibile più usarla per una sosta e sedercisi sopra, ma la panchina sull'albero in via La Mennolella assomiglia ad un'opera d'arte moderna. Peccato, però, non lo sia, in quanto a sradicarla e a porla sull'arbusto sono stati certamente degli incivili.

La segnalazione

A segnalarci il gesto, una residente del quartiere, rimasta perplessa dinanzi all'atto vandalico decisamente sui generis. Non si sa come ignoti siano riusciti ad incastrare la panchina tra i rami, lasciando tutti di stucco. In ogni caso, gli abitanti del quartiere fanno appello alle forze dell'ordine affinchè vengano incrementati i controlli, specie nelle ore notturne, per scoraggiare simili azioni improbabili quanto dannose: al di là dell'iniziale "effetto sorpresa", infatti, quanto messo in atto non farà altro che privare i passanti di un posto a sedere durante le salite che caratterizzano la zona.