Carenza di posti auto al centro: il problema non è risolto

Senza tregua, il parcheggio selvaggio sul lungomare, nella zona dove il Comune rimandò al mittente la proposta dei titolari dei pub di via Roma che, per risolvere la carenza di posti auto, avevano presentato un progetto per ricavare uno spazio sul lungomare, sfruttando l'isola di cemento già presente.

La denuncia

La carenza di posti auto resta, dunque, ma intanto incivili e persone non rispettose delle norme del buon senso, continuano a lasciare in modo indisciplinato i loro mezzi, a tutto danno del passeggio e del decoro del centro. Tanta amarezza, in attesa di concrete soluzioni volte a sostenere anche la movida cittadina.