Parcheggiatori abusivi nei pressi delo stadio: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni in merito al ritorno di parcheggiatori abusivi in diverse zone della città. "Ci sono due fratelli che lavorano abitualmente in zona Stadio Arechi - ci ha raccontato un nostro lettore - di solito stanno nei pressi della palestra o del cinema ma in questi giorni si trovano anche vicino al circo. Quando ci sta la partita, invece, stanno nei pressi dei botteghini. Controllano, praticamente, tutta l'area di sosta" ha concluso.