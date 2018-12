Parcheggio del "The Space" al buio per un black out: disagi per i salernitani

Parcheggio al buio dinanzi al cinema “The Space” di Salerno e ai locali adiacenti.

Il blackout

Alcuni lettori ci segnalano che, venerdì sera, l’area di sosta situata in via Antonio Bandiera era quasi inaccessibile per via di un guasto all’impianto di illuminazione. “Io ho preferito andare via” ci scrive Riccardo, che, due sere fa, insieme alla fidanzata si era recato al cinema per vedere un film. “Con il parcheggio al buio l’auto, che tra l’altro ho comprato da poco, sarebbe stata più facilmente preda di ladri” aggiuge. Altre persone hanno fatto il suo ragionamento, mentre altre ancora hanno preferito rimanere e godersi come la serata tra il multisala, i bar e i ristoranti della zona. Per questi ultimi solo qualche disagio nel recuperare le auto al buio. Sul posto, comunque, sono giunti gli addetti di Salerno Mobilità che hanno prontamente riparato il guasto e che, nei prossimi giorni, svolgeranno controlli in tutta l'area.