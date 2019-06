Parco Arbostella, allagato il sottopasso pedonale: la denuncia dei residenti

Degrado e abbandono nel quartiere Arbostella dove, ormai da una settimana, è chiuso il sottopasso pedonale che collega la stazione della metropolitana con via Generale Clark, la strada lungo la quale si trovano alberghi, stabilimenti balneari e anche la sede della Camera di Commercio.

I disagi

Il sottopasso – ci segnalano alcuni residenti – è completamente allagato da una settimana e da diverso tempo è privo della pubblica illuminazione. Non solo. Ma gli abitanti denunciano l’assenza nel quartiere di una biglietteria per l’acquisto dei ticket per usufruire della Metropolitana e lo stato di abbandono in cui versano i bagni della stazione. L’auspicio è che gli addetti ai lavori intervengano il prima possibile per ripristinare il decoro urbano ed attivare quei servizi necessari per giovani e famiglie.

