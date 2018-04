Parco di via Cantarella, erba alta e zero luci: la segnalazione

Polmone verde, parco giochi per bambini, ritrovo per famiglie e residenti, lontano dal caos cittadino. Con questi obiettivi è nato il parchetto di via Raffaele Cantarella, quartiere Italia. Da alcuni mesi, però, l'incuria e il degrado hanno preso il sopravvento. Alcuni lettori segnalano assenza di illuminazione e di manutenzione: l'erba cresce rigogliosa, c'è sporcizia.

