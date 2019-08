"La zona orientale è il regno del degrado": la denuncia di Forza Nuova

"Amministrazione comunale dove sei?". Comincia con una domanda provocatoria il post, corredato da numerose foto di denuncia, che Forza Nuova Salerno ha pubblicato sulla propria pagina facebook. Nel mirino degli attivisti "il lassismo" del Comune di Salerno e il degrado nella zona est della città.

La denuncia

"Il quartiere Pastena è a abbandonato, ormai terra di ubriaconi tossici e non potevano mancare i topi che ormai escono in ogni angolo della città di Salerno. Per non parlare - aggiunge Forza Nuova - del mare ogni giorno di un colore diverso. Oggi, ad esempio, era giallo. Queste sono le condizioni di una nota piazzetta sul lungomare.Il sindaco Vincenzo Napoli e l'amministrazione comunale devono darci spiegazioni sul completo abbandono della periferia"